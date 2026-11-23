El CIC de barrio Solidaridad será sede este jueves 26 de noviembre de una jornada gratuita de colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos, destinada a mujeres de entre 14 y 21 años.

La atención se desarrollará de 8.30 a 12.30, en manzana 414, entre avenida Fortín y Juan Manuel Cedolini, según informó el Ministerio de Salud Pública.

Cómo anotarse

Las interesadas deben inscribirse previamente mediante el correo [email protected].

La actividad estará a cargo del equipo de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable. Los dispositivos fueron adquiridos con fondos provinciales.

Qué es el implante

El método consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo y libera una hormona. Su duración es de entre tres y cinco años, según el dispositivo, y puede retirarse mediante una consulta en un servicio de salud.

El implante no protege contra el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual, por lo que Salud Pública recomienda complementar su uso con preservativo.