Seis agentes provinciales podrán acceder a una maestría con orientación en Negocios en Energía y Minería de la Universidad de San Andrés, a partir de un convenio firmado entre el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, y el rector de esa institución, Lucas Grosman. Del encuentro también participó el secretario de Minería, Gustavo Carrizo.

La iniciativa forma parte de dos acuerdos que contemplan la formación profesional, el desarrollo de actividades científicas y académicas y la promoción de investigaciones en áreas de interés común.

“Nosotros entendemos que la riqueza de las naciones está en el conocimiento de su pueblo”, sostuvo Dib Ashur al explicar los motivos por los que la Provincia busca establecer acuerdos con universidades especializadas en sectores estratégicos.

“En este caso, vamos a hacer un convenio específico para la maestría en energía y minería que tiene la Universidad de San Andrés. Buscamos aumentar las capacidades estatales y también formar a investigadores, a profesores y al sector privado”, señaló el ministro.

Por su parte, Grosman se refirió a las posibilidades de desarrollo productivo de la provincia. “En Salta tienen los recursos naturales, pero también tienen la visión y el capital humano que puede llevar adelante este tipo de desarrollos”, expresó.

El rector también manifestó la disposición de la universidad para ampliar la cooperación con la Provincia. “En todas aquellas áreas donde hay una intersección entre lo que nosotros podemos y sabemos hacer y lo que la provincia necesita, seguramente encontraremos oportunidades para colaborar”, afirmó.

Cómo será la maestría

El posgrado comenzará en abril de 2027 y finalizará en 2028. Tendrá una duración de 18 meses y podrá cursarse de manera virtual o mediante una modalidad combinada con actividades presenciales en el Campus Victoria de la Universidad de San Andrés.

El programa incluye contenidos de finanzas, estrategia, gestión del talento, operaciones e inteligencia artificial aplicada a los negocios, además de materias específicas sobre transición energética, mercados eléctricos, producción minera y evaluación de inversiones.

Para completar la formación, los participantes deberán aprobar un trabajo final. Los requisitos para acceder a las seis becas y el mecanismo de selección serán establecidos conjuntamente por la Provincia y la universidad.