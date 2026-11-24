En el marco de las mesas de trabajo destinadas a supervisar la situación en el norte provincial, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, encabezó una reunión estratégica junto al jefe de la Policía de la Provincia, Walter Toledo, y el interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Durante el encuentro, las autoridades repasaron de manera integral el esquema de patrullaje y las tareas de prevención que se desarrollan en esta convulsionada franja limítrofe con Bolivia.

El ministro Avellaneda destacó que la provincia mantiene un operativo sostenido a través de diversas Unidades Especiales desplegadas en puntos críticos de la localidad. La presencia de las fuerzas de seguridad busca garantizar el orden en la vía pública, evitar contravenciones y agilizar el tránsito tanto peatonal como vehicular en las inmediaciones del paso fronterizo, una zona caracterizada por un intenso flujo diario de personas y mercaderías.

Por su parte, el interventor Adrián Zigarán ponderó la respuesta inmediata del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial ante las demandas operativas y los requerimientos cotidianos de los vecinos norteños. Las autoridades locales insistieron en la importancia de mantener una comunicación fluida para adaptar el despliegue a las particularidades de la dinámica fronteriza.

Al cierre del encuentro, los funcionarios acordaron dar continuidad a las evaluaciones periódicas sobre el terreno para ajustar la presencia policial según sea necesario. El compromiso institucional apunta a consolidar las tareas de prevención, resguardar a los vecinos y combatir la comisión de delitos en la franja norte de la provincia.