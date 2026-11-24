El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ingresó en su etapa decisiva. Con siete de los ocho partidos de octavos de final disputados, solamente resta conocer al último equipo que continuará en carrera por el título.

River derrotó 3-1 a Lanús y deberá enfrentar a Instituto en Córdoba, mientras que Independiente, tras superar 2-1 a Argentinos Juniors, visitará a Vélez, que consiguió su clasificación por penales ante Belgrano.

Por su parte, Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza y recibirá a Barracas Central, que eliminó a Defensa y Justicia por 1-0.

Gimnasia avanzó y espera por Boca o Independiente Rivadavia

Este lunes, Gimnasia de La Plata derrotó 4-2 a Newell’s con goles de Ignacio Fernández, Nicolás Miramón, Escobar en contra y Matías Melluso. Walter Mazzantti convirtió los dos tantos del conjunto rosarino.

El Lobo platense conocerá a su próximo rival este miércoles 25 de noviembre, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia desde las 21 en La Bombonera.

Todos los resultados de los octavos de final

Partido Resultado Vélez - Belgrano 2-2 (3-1 en penales) Defensa y Justicia - Barracas Central 0-1 Argentinos Juniors - Independiente 1-2 Rosario Central - Gimnasia de Mendoza 3-1 River - Lanús 3-1 Instituto - Huracán 2-1 Gimnasia LP - Newell’s 4-2 Boca - Independiente Rivadavia Pendiente

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Instituto vs. River.

Vélez vs. Independiente.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Gimnasia de La Plata vs. Boca o Independiente Rivadavia.

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, mientras que las semifinales se disputarán entre el 5 y el 6 de diciembre.

La gran final se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El campeón obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y enfrentará a Belgrano por el Trofeo de Campeones.