Una nueva ola de amenazas de bomba sacudió este lunes a cientos de escuelas de Alemania y Dinamarca, tras la recepción masiva de correos electrónicos que advertían sobre la supuesta colocación de explosivos. Las autoridades alemanas contabilizaron al menos 450 establecimientos alcanzados en regiones como Turingia, Baja Sajonia y Renania-Palatinado —con denuncias en ciudades como Erfurt, Jena, Nordhausen y Gotha—, mientras que la Policía danesa confirmó episodios análogos en su territorio.

Los mensajes, redactados con contenidos casi idénticos, aseguraban que había artefactos listos para detonar. De acuerdo con el diario Bild, uno de los envíos llevaba el asunto “La muerte los espera” e incorporaba demandas políticas y religiosas. A pesar del impacto inicial, las fuerzas de seguridad indicaron que no hallaron indicios que respalden un peligro concreto, por lo que tanto la Policía de Turingia como las autoridades danesas señalaron que no había motivos para suspender la rutina ni presumir un riesgo inminente, mientras la Policía de Friburgo pidió reportar de inmediato cualquier correo sospechoso.

Los investigadores presumen que detrás de los envíos podría haber un intento de sembrar miedo y desarticular el funcionamiento cotidiano de las instituciones. El episodio se suma a una secuencia reciente de alertas similares y disrupciones digitales en Europa: la semana pasada más de diez centros educativos fueron evacuados en España tras amenazas parecidas y, a principios de mes, miles de escuelas en Italia atravesaron operativos preventivos por correos intimidatorios.

La inquietud trasciende las aulas, ya que en las últimas semanas también se registraron incidentes que alcanzaron a supermercados, bancos de sangre, medios de comunicación y redes de tráfico aéreo. Mientras avanzan las pesquisas para rastrear el origen de las comunicaciones y determinar si los casos están conectados, los servicios de seguridad mantienen la vigilancia en todo el continente.

(Con información de Ámbito)