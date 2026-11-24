La Asociación de Sommeliers del Noroeste Argentino impulsa el proyecto “Volviendo a los Valles”, una iniciativa que busca recuperar el protagonismo de los Valles Calchaquíes a partir de su potencial vitivinícola, turístico, gastronómico y cultural.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Norma Brandoni, integrante de la asociación, explicó que uno de los principales objetivos es que los habitantes de las provincias productoras conozcan y promuevan los vinos de la región.

“Estamos convencidos de que hay que revalorizar el vino de los Valles Calchaquíes. Somos una de las tres provincias que integran los Valles y queremos que desde Salta y desde las provincias productoras de los vinos seamos los principales embajadores, los principales promotores de este producto”, expresó.

Brandoni destacó que la propuesta también apunta a vincular la producción vitivinícola con otras actividades económicas de los Valles Calchaquíes y promover una mayor articulación entre los sectores público y privado. “Para eso necesitamos integración, ofertas turísticas y gastronómicas y de rutas. Hay muchas cuestiones por hacer, pero sobre todo no lo podemos hacer si no lo conocemos”, señaló.

Finalmente, destacó la importancia de consolidar la vitivinicultura como una actividad vinculada a la cultura y al desarrollo de las comunidades de los Valles Calchaquíes.

“Este programa lo que intenta es que, a través de la promoción, podamos disfrutar de estos vinos espectaculares que tenemos y podamos llevar a todos los visitantes a conocer los lugares, a disfrutar de nuestra gastronomía, de los lugares turísticos, los paisajes y de los buenos vinos que hacemos”, explicó.