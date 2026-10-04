Intentó robar una moto en Entre Ríos y Balcarce, pero las cámaras lo delataron

Las cámaras de Videovigilancia registraron al sospechoso mientras manipulaba el rodado. Un policía fuera de servicio advirtió la situación e intervino.
 
Policiales04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

INTENTO ROBO MOTO

Un joven de 23 años fue demorado luego de ser detectado mientras presuntamente intentaba sustraer una motocicleta estacionada en la esquina de avenida Entre Ríos y Balcarce, en la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre a las 8:17 y quedó registrado por las cámaras del Centro de Videovigilancia. En las imágenes se observó a un hombre manipulando la motocicleta hasta que un policía que se encontraba fuera de servicio detectó la maniobra e intervino.

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El sospechoso no pudo acreditar la propiedad del vehículo, por lo que fue retenido hasta la llegada de personal del Sistema de Emergencias 911. Minutos después se presentó la propietaria y manifestó que realizaría la denuncia.

El joven quedó a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal de Flagrancia, que ordenó las medidas correspondientes.

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