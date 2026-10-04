Intentó robar una moto en Entre Ríos y Balcarce, pero las cámaras lo delataron

Un joven de 23 años fue demorado luego de ser detectado mientras presuntamente intentaba sustraer una motocicleta estacionada en la esquina de avenida Entre Ríos y Balcarce, en la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre a las 8:17 y quedó registrado por las cámaras del Centro de Videovigilancia. En las imágenes se observó a un hombre manipulando la motocicleta hasta que un policía que se encontraba fuera de servicio detectó la maniobra e intervino.

El sospechoso no pudo acreditar la propiedad del vehículo, por lo que fue retenido hasta la llegada de personal del Sistema de Emergencias 911. Minutos después se presentó la propietaria y manifestó que realizaría la denuncia.

El joven quedó a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal de Flagrancia, que ordenó las medidas correspondientes.