Pelea en Limache: la Policía aclaró qué pasó y negó barras, armas de fuego y machetes

La Policía de Salta desmintió versiones que señalaban un enfrentamiento entre barras, disparos y uso de machetes durante un incidente ocurrido el sábado por la noche en el predio de Gimnasia y Tiro de barrio Limache.

El comisario Cristian Aguilera explicó en Qué Domingo por Aries que la intervención policial se produjo minutos antes de las 21, cuando unas 200 personas participaban de un torneo de fútbol y se originó una pelea entre varios asistentes.

“No tenemos información de que se trate de facciones de fútbol, de barras, ni tampoco de la utilización de armas de fuego y machetes”, afirmó Aguilera. También aseguró que no se registraron personas lesionadas vinculadas con el episodio ni ingresos al Hospital San Bernardo por ese hecho.

La Policía realizó el despeje completo del predio, pero no hubo detenidos. Según el vocero, la situación se descomprimió con la llegada de los efectivos.