Miguel Ortiz: no hay detenidos por la muerte del joven de 28 años

Captura de redes sociales, mejorada para su publicación.

La Policía confirmó que todavía no hay personas demoradas ni detenidas por la muerte violenta de un hombre de 28 años, identificado como Hernán Velarde, ocurrida en barrio Miguel Ortiz. El comisario Cristian Aguilera, responsable de Prensa y Difusión de la fuerza, explicó en Qué Domingo por Aries que la investigación quedó bajo la dirección de la UGAP.

Los primeros llamados al 911 ingresaron alrededor de las 19:10 y alertaban sobre un desorden en Juan Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón. Cuando los efectivos llegaron encontraron a un hombre tendido en la vía pública e intentaron reanimarlo hasta la llegada del personal médico, que constató su fallecimiento.

Aguilera señaló que, de acuerdo con la información preliminar, en el lugar había varias personas consumiendo bebidas alcohólicas cuando fueron abordadas por otros hombres y se produjo una pelea. En ese contexto resultó lesionada la víctima.

“No tenemos todavía el detalle de las lesiones”, aclaró el comisario. Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizaron las pericias para establecer la mecánica del hecho y la causa precisa de muerte.