Ruta 51: una moto chocó con una camioneta y el conductor terminó hospitalizado

Un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta en la intersección de ruta 51 y calle Tres Zorritos, en la zona de San Luis.

El siniestro ocurrió el 24 de septiembre a las 7:55 y fue registrado por cámaras del Centro de Videovigilancia. Tras la alerta, se desplazaron efectivos policiales y una ambulancia del SAMEC.

El conductor de la motocicleta sufrió politraumatismo en el miembro superior izquierdo y escoriaciones. Luego de ser asistido en el lugar, fue trasladado al Hospital San Bernardo.

Personal de Tránsito Municipal realizó controles de alcoholemia a ambos conductores, con resultado 0,00 g/l. Criminalística trabajó en la escena y los vehículos fueron trasladados a dependencia policial. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.