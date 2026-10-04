“La conflictividad social se hace notar” en Salta: preocupa el alcohol en la vía pública

La conflictividad social ocupa hoy una parte importante del trabajo cotidiano de la Policía en Salta. Sin asegurar que estos episodios hayan aumentado, el comisario Cristian Aguilera señaló en Qué Domingo por Aries que buena parte de los procedimientos están relacionados con desórdenes, enfrentamientos entre personas y consumo de alcohol en la vía pública.

“La conflictividad social se hace notar”, afirmó el responsable de Prensa y Difusión de la Policía, al referirse a los distintos hechos registrados durante el fin de semana.

Según explicó, la problemática no se limita a la ciudad de Salta, sino que también se observa en distintos puntos del interior provincial.

Aguilera evitó hablar de un crecimiento estadístico de la violencia, pero remarcó que este tipo de situaciones aparecen de manera recurrente. “La mayoría de las intervenciones tiene que ver con esto”, sostuvo al mencionar episodios vinculados con personas alcoholizadas, peleas y desórdenes entre grupos.