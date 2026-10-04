Asaltos con arma blanca en la zona sudeste: una mujer herida y dos detenidos

Dos intervenciones policiales realizadas en la zona sudeste de la ciudad de Salta terminaron con dos hombres detenidos por robos cometidos con armas blancas. Los hechos ocurrieron por separado y quedaron bajo intervención de la Unidad de Flagrancia.

En el primero, una mujer que circulaba en automóvil por Vicente López y pasaje Tablada sufrió el robo de una mochila que llevaba sobre el asiento del acompañante y fue herida con un arma blanca en el brazo derecho. Tras analizar cámaras de videovigilancia, la Policía siguió los movimientos del sospechoso hasta localizarlo en barrio Santa Cecilia. El detenido tiene 21 años y la víctima debió ser trasladada al Hospital San Bernardo.

El segundo episodio ocurrió en barrio Juan Calchaquí, donde un joven denunció que cinco hombres lo abordaron con elementos punzocortantes y le sustrajeron varias pertenencias. Personal policial inició un rastrillaje y detuvo a uno de los presuntos involucrados, de 24 años, cerca del playón deportivo de barrio Democracia.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un cuchillo y recuperaron parte de los objetos robados. El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por robo calificado por el uso de arma blanca y en banda.