Miguel Ortiz: investigan la muerte violenta de un profesor de 28 años

La Justicia investiga la muerte violenta de un joven de 28 años ocurrida en la zona norte de la ciudad de Salta. El cuerpo fue encontrado sobre calle Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, en barrio Miguel Ortiz.

La víctima fue identificada por Periodismo Joven Salta como Hernán Velarde, profesor de Educación Física recibido en 2024. Su fallecimiento provocó conmoción entre familiares, amigos y personas que lo conocían.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet tomó intervención y se trasladó al lugar para coordinar el trabajo de Criminalística y de la Unidad UGAP del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

La Fiscalía dispuso distintas medidas para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no informó oficialmente la identidad de posibles sospechosos ni confirmó la mecánica que provocó la muerte.