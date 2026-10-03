Orán: cuatro mujeres demoradas por vender entradas truchas para un festival

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad. Secuestraron celulares, notebooks, una impresora y elementos que habrían sido utilizados para confeccionar los tickets.
 
Policiales03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Una investigación por la presunta venta de entradas apócrifas para el festival aniversario de San Ramón de la Nueva Orán terminó con cuatro allanamientos y cuatro mujeres demoradas, que quedaron a disposición de la Justicia por supuesta estafa.

La causa comenzó tras la denuncia del organizador del evento, realizado en agosto. Los investigadores detectaron que los tickets presuntamente falsos eran ofrecidos a través de redes sociales y reunieron elementos que permitieron avanzar con las medidas judiciales.

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Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, una impresora, una guillotina y resmas de papel fotográfico, material que será analizado dentro de la investigación.

La causa está a cargo de la Fiscalía Penal 1, con intervención del Juzgado de Garantías 1.

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