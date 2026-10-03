Orán: cuatro mujeres demoradas por vender entradas truchas para un festival
Una investigación por la presunta venta de entradas apócrifas para el festival aniversario de San Ramón de la Nueva Orán terminó con cuatro allanamientos y cuatro mujeres demoradas, que quedaron a disposición de la Justicia por supuesta estafa.
La causa comenzó tras la denuncia del organizador del evento, realizado en agosto. Los investigadores detectaron que los tickets presuntamente falsos eran ofrecidos a través de redes sociales y reunieron elementos que permitieron avanzar con las medidas judiciales.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, una impresora, una guillotina y resmas de papel fotográfico, material que será analizado dentro de la investigación.
La causa está a cargo de la Fiscalía Penal 1, con intervención del Juzgado de Garantías 1.