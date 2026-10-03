Ruta 34: incautaron 555 bultos de ropa que ingresaban desde Bolivia

Un colectivo proveniente de Bermejo, Bolivia, fue interceptado en un control sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Antillas, con 555 bultos de prendas de vestir sin documentación aduanera. La mercadería fue secuestrada y se labró una infracción al Código Aduanero.

El procedimiento formó parte de un operativo en el que participaron más de 60 efectivos de distintas áreas de la Policía de Salta. Durante el despliegue fueron identificadas 805 personas y controlados 737 vehículos.

Además, se realizaron cuatro procedimientos por infracción a la Ley Nacional 23.737, vinculados con la tenencia de sustancias estupefacientes.

El control incluyó personal de Investigaciones, Drogas Peligrosas, Seguridad Vial, Ciberseguridad y Trata de Personas, en uno de los corredores más transitados del sur provincial.