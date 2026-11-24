El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle de 2025 registró a 9.421 personas en 19 jurisdicciones. El Ministerio de Capital Humano aprobó el informe mediante la Resolución 354/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La cifra reúne a personas observadas en espacios públicos y en dispositivos de alojamiento transitorio. No representa un conteo completo de todo el país, ya que hubo distritos que no participaron y diferencias en el alcance de los operativos.

Cinco jurisdicciones quedaron afuera

El relevamiento no contó con información de la provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Además, las jurisdicciones participantes seleccionaron las localidades y áreas a recorrer según sus capacidades operativas y el conocimiento previo de la problemática. El documento aclara que no se realizó un barrido homogéneo de todo el territorio.

Qué muestran los registros

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó 5.176 personas registradas, mientras que las otras 18 jurisdicciones reunieron 4.245.

El informe advierte que las cifras requieren considerar las diferencias metodológicas. En Santa Fe, por ejemplo, se incorporaron registros acumulados durante el año, que no necesariamente corresponden a personas presentes simultáneamente en situación de calle.

Del universo total, 7.894 personas aceptaron responder la entrevista. Las preguntas abordaron documentación, educación, vínculos familiares, lugares de pernocte y actividades para obtener ingresos.