El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó un nuevo protocolo de información sobre facturación y pagos de gas, para adaptar los controles al régimen vigente de compensaciones de Zona Fría.

La Resolución 969/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, alcanza a las distribuidoras de gas por redes y a otras prestadoras expresamente identificadas.

Cómo se organiza el esquema

Según los fundamentos de la norma, las compensaciones del fondo de subsidios pasan a ser percibidas directamente por productores y proveedores de gas, mientras que las distribuidoras y subdistribuidoras continúan aplicando los beneficios y remitiendo la información necesaria para calcularlos.

El protocolo incorpora campos y mecanismos de validación para identificar volúmenes, importes y otros datos requeridos para el control.

También establece que los consumos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 27.828, aunque sean facturados después del 13 de octubre de 2026, deben seguir los procedimientos informativos del régimen previo.

La resolución no aprueba un nuevo cuadro tarifario ni modifica por sí misma los porcentajes de descuento a los usuarios. Su objeto es adecuar los procedimientos de información y fiscalización.