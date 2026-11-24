El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, envió este martes a la Legislatura provincial un proyecto de reforma parcial del Código Electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y fija las elecciones generales el primer domingo de junio, en caso de desdoblamiento, o en forma simultánea con los comicios nacionales.

La iniciativa modifica la fecha prevista en la normativa vigente, que actualmente es el último domingo de junio, y deja en manos de los partidos y alianzas la definición de las candidaturas según sus propias cartas orgánicas y estatutos internos.

El texto, que no deroga el régimen de primarias sino que lo suspende de manera excepcional y exclusivamente para los comicios de 2027, alcanza a los cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.

De aprobarse, los entrerrianos votarían una sola vez y, por primera vez en estas categorías, con Boleta Única de Papel (BUP). El Poder Ejecutivo deberá convocar los comicios con una antelación no menor a 130 días.

“Confeccionado el modelo de Boleta Única siguiendo los criterios establecidos por el Código Electoral, se convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas a una audiencia pública que tendrá lugar al menos con sesenta y cinco (65) días de anticipación a la fecha de las elecciones generales, a fin de exhibir el diseño de la Boleta Única con la oferta electoral”, sostiene el proyecto sobre el nuevo sistema de votación.

Según el proyecto, si la provincia opta por el desdoblamiento, el plazo para esa decisión vence a fines de enero. De no hacerlo, los comicios provinciales coincidirán con los nacionales de octubre.

Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que “en un contexto de creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la política, tenemos la responsabilidad de escuchar las demandas de la sociedad y revisar aquellas prácticas que implican un esfuerzo económico significativo para los contribuyentes”.

Con esta medida, Entre Ríos se sumaría a las provincias que ya desdoblaron sus elecciones de las nacionales, entre ellas Neuquén, Tucumán, Santa Fe, Salta, Chubut, Misiones, Río Negro, Mendoza, Tierra del Fuego y Chaco, además de Corrientes, que lo hizo solo para la legislatura provincial.