La Conferencia Episcopal Argentina y referentes religiosos de sectores vulnerables elevaron un severo reclamo al Poder Legislativo para que trate con carácter de urgencia el proyecto de ley de "Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea". La norma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, enfrenta una cuenta regresiva crítica: si el Senado no la debate y aprueba antes del 30 de noviembre, la iniciativa perderá estado parlamentario, desactivando los consensos alcanzados y obligando a reiniciar desde cero todo el proceso legislativo.

Desde las comunidades de base, las voces eclesiásticas calificaron la proliferación de las ciberapuestas como un fenómeno "nefasto" que impacta de lleno en la juventud. El presbítero Lorenzo "Toto" de Vedia advirtió que la masificación del teléfono inteligente convirtió a cada dispositivo en un casino virtual al alcance de los adolescentes. Según el sacerdote, la ilusión del ingreso fácil cala con mayor severidad en los barrios populares, donde las carencias de infraestructura deportiva y las menores oportunidades recreativas vuelven a los jóvenes más vulnerables a caer en cuadros adictivos.

El principal obstáculo que frena el avance de la normativa en la Cámara Alta radica en la fuerte presión de las empresas de entretenimiento digital. Los representantes religiosos señalaron que estas compañías anteponen la rentabilidad económica al bienestar colectivo, enriqueciéndose a costa de la salud mental de los menores. El dictamen aprobado prohíbe de forma tajante la publicidad, patrocinio y promoción de casas de apuestas en redes sociales, plataformas audiovisuales, vía pública e indumentaria de clubes deportivos, confinando la difusión comercial únicamente al interior de bingos, casinos e hipódromos tradicionales.

Junto al bloqueo de la pauta publicitaria en eventos masivos y camisetas de fútbol, el texto legal endurece los mecanismos de control para denegar el acceso de menores a los sitios de apuestas e introduce penas de tres a ocho años de prisión para quienes operen plataformas sin la debida autorización legal. Frente al vencimiento inminente del plazo parlamentario, la Iglesia insiste en que los senadores deben priorizar el bien común y dotar al Estado de una herramienta regulatoria contundente para proteger a la infancia frente a las adicciones digitales.

(Con información de Página12)