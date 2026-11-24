En medio de una jornada marcada por la alta volatilidad en los mercados locales y el incremento en los indicadores de riesgo crediticio, el Poder Ejecutivo salió a ratificar de forma categórica la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier desestimó de plano los rumores sobre posibles relevos en la conducción económica y calificó las versiones como especulaciones sin sustento, enfatizando el rol central que desempeña el funcionario dentro del programa de gobierno.

La ratificación oficial busca enviar una señal de calma a las plazas financieras en un momento de marcada turbulencia cambiaria. Ravier elogió el trabajo desarrollado por la cartera económica para ordenar la frágil estructura macroeconómica recibida y destacó que la administración actual enfrenta las presiones externas con un nivel de fortaleza inédito en la historia reciente del país. Desde la Casa Rosada insistieron en que la gestión del equipo económico es uno de los pilares fundamentales para sostener el rumbo del plan de estabilización.

Al abordar el reciente salto del riesgo país por encima de los 1100 puntos y la presión sobre las cotizaciones del dólar, la vocería presidencial desligó al programa económico de la dinámica alcista y justificó el deterioro de los activos en factores internacionales adversos. Según la visión oficial, la mayor aversión global al riesgo, sumada al fortalecimiento del dólar y a la depreciación de las monedas en mercados emergentes, golpea con mayor intensidad a la plaza local debido a la sensibilidad histórica de sus títulos públicos.

Con este pronunciamiento, el Gobierno procura blindar la figura de su ministro de Economía y desacoplar la gestión interna del convulsionado contexto financiero internacional. La administración libertaria reafirma así que mantendrá sin alteraciones los ejes de su política fiscal y monetaria, confiando en que el ordenamiento de las cuentas públicas permitirá absorber la inestabilidad de los mercados externos sin alterar el rumbo trazado.

(Con información de TN)