Las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil atraviesan el momento más crítico de su historia reciente tras una drástica serie de decisiones diplomáticas adoptadas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El detonante de esta nueva escalada ocurrió luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, pusiera públicamente en duda la transparencia de las recientes elecciones presidenciales brasileñas en una presentación televisiva. La respuesta de Brasilia no se hizo esperar: el Poder Ejecutivo brasileño resolvió desplazar de forma definitiva a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, reduciendo de hecho el vínculo diplomático formal a la gestión de encargados de negocios.

La fractura entre ambos países alcanzó un punto de no retorno institucional con la decisión del Palacio de Planalto de excluir a Javier Milei de la lista de jefes de Estado invitados a la ceremonia de investidura presidencial del próximo 5 de enero de 2027. Fuentes diplomáticas de Itamaraty confirmaron que la determinación fue asumida directamente por la Presidencia brasileña. De forma paralela, trascendió que la comitiva de invitados por parte del país vecino sí incluiría a referentes de la oposición política argentina y a exmandatarios que reconocieron de inmediato los resultados del escrutinio, exponiendo el aislamiento del Ejecutivo libertario en el armado protocolar.

Desde la Casa Rosada y la Cancillería argentina intentaron relativizar la situación señalando que las diferencias ideológicas no deberían impactar en la agenda bilateral, aunque evitaron realizar comentarios oficiales sobre la marginación del presidente. Este episodio reactiva las fricciones acumuladas desde 2023, cuando Lula da Silva declinó asistir a la asunción de Milei tras los severos descalificativos verbales vertidos por el libertario durante la campaña electoral. Tres años después, ambos jefes de Estado concluyen una etapa caracterizada por la ausencia total de encuentros bilaterales privados.

El deterioro diplomático pone a prueba la convivencia institucional en la región, en vísperas de importantes citas internacionales donde ambos mandatarios coincidirán. A pesar de la extrema tensión acumulada, se prevé que Milei y Lula compartan espacio en la próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Montevideo y en la reunión del G20 en Miami. Sin embargo, desde ambas cancillerías descartan de plano la posibilidad de concretar reuniones bilaterales a solas, dejando en evidencia la profunda distancia que hoy separa a las principales economías de América del Sur.

(Con información de Infobae)