Una mujer de 32 años fue detenida e imputada provisionalmente por estafa en Tartagal, acusada de ofrecer turnos para el hospital Juan Domingo Perón a cambio de $20.000.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó en octubre tras una denuncia del gerente del hospital, quien detectó las publicaciones en redes sociales.

Una supuesta gestoría por redes

De acuerdo con la investigación, la sospechosa utilizaba Facebook y WhatsApp para promocionar un supuesto “servicio de gestoría” destinado a conseguir turnos en distintas especialidades del establecimiento.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, ordenó medidas que permitieron identificarla y solicitó allanamientos en dos domicilios vinculados con ella.

Durante los procedimientos secuestraron un celular, un cuaderno con anotaciones y talonarios de recetas con el sello del hospital, además de otros elementos de interés.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que la mujer permanezca detenida.