Reforestarán el Eje Discépolo para reducir uno de los "puntos más calientes" de la ciudad

La avenida Discépolo, en la zona sudeste de Salta, ingresará en una nueva etapa de obras con una reforestación destinada a reducir la temperatura y la huella de carbono en un sector identificado como uno de los puntos más calientes de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas municipal, Gastón Viola, explicó que los trabajos cuentan con financiamiento internacional y que uno de los objetivos específicos es intervenir sobre el impacto ambiental de la zona.

“Se detectó que esta es una zona más caliente de la ciudad, y esta reforestación que vamos a hacer en toda la avenida es para bajar este punto caliente que tiene la ciudad”, señaló. Según explicó, los efectos se podrán observar progresivamente a medida que crezcan los árboles.

El proyecto contempla además un seguimiento posterior para determinar los resultados de la intervención. “Lo que nos pide este pliego específico es hacer un control. Vamos a encontrar a través del tiempo cómo va trabajando la reforestación y cómo va bajando la huella de carbono”, indicó Viola.

A partir de la próxima semana también comenzará un trabajo con los vecinos del sector para involucrarlos en el cuidado de los ejemplares. La propuesta es que cada residente pueda hacerse cargo de un árbol, principalmente de su cuidado y riego.

La reforestación forma parte de una serie de intervenciones que se desarrollan en el Eje Discépolo mediante inversiones internacionales. Las obras incluyen además la construcción de una nueva Plaza Urbana, dos puentes sobre el canal Yrigoyen y tareas de reforestación en el Relleno Sanitario San Javier.

En la cabecera de la avenida también avanzan el Parque de la Integración y la Plaza Urbana. Esta última contará con juegos de calistenia, espacios para niños e iluminación.

Respecto al Parque de la Integración, Viola señaló que se desarrolla en un sector que se encontraba abandonado y que contará con juegos, iluminación y caminerías. “Esperamos que también la gente se apropie, lo cuide y lo disfrute”, expresó.