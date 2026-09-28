La Feria del Libro de Salta alcanzó un récord con casi 500 propuestas

Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural será sede de la XVI Feria del Libro de Salta, que durante cinco jornadas. En diálogo con Aries, el subsecretario de Gestión Cultural de la Provincia, Miguel Dallacaminá, anticipó que la programación buscará trascender la presentación y venta de libros para incorporar distintas expresiones culturales.

“Tenemos dos días hábiles en los cuales se reciben muchas instituciones escolares y después tenemos un fin de semana largo con un montón de actividades, invitados especiales, concursos, opciones temáticas, cosas para jóvenes, para más grandes, una carta infantil para chicos”, explicó.

Además de las presentaciones de autores y los stands de librerías y editoriales, habrá cine, música en vivo y gastronomía. La agenda también incluirá una noche dedicada a la literatura de terror.

“La feria se construye horizontalmente, de una manera colectiva entre muchas propuestas. Hace meses atrás abrimos la convocatoria y se presentaron cerca de 500 propuestas. O sea, el volumen es realmente muy grande de la gente interesada en hacer cosas y participar”, expresó.

Entre los invitados destacados estará Narda Lepes, quien participará de actividades vinculadas con sus libros y tendrá un encuentro con la gastronomía y los productores locales. También formará parte, la cineasta salteña Lucrecia Martel, quien publicó un libro el año pasado.

La programación contará además con Silvia Schujer, autora de literatura infantil con una fuerte presencia entre lectores escolares, y Andrés Burgo, autor de “El Partido”, obra centrada en el encuentro entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial de 1986 y a partir de la cual se realizó una película.

Dallacaminá celebró la creciente presencia de escritores salteños y resaltó la importancia de mantener políticas públicas que favorezcan el crecimiento del sector.

“A pesar de que en Salta se produce mucho, nos damos cuenta por el número de la feria donde hay por lo menos 150 títulos de escritos salteños que se quieren presentar; nos parece fundamental el rol de un Estado, de un gobierno provincial, que favorezca el género, la diversidad, que puedan haber autores nuevos, textos escritos en los pueblos originarios, o que se puedan reeditar grandes clásicos”, cerró.