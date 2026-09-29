A 109 años de su nacimiento, Salta vuelve a cantar al Cuchi

Salta celebra este 29 de septiembre los 109 años del nacimiento de Gustavo “Cuchi” Leguizamón con una serie de actividades impulsadas por la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón.

La jornada comenzó con una serenata callejera en Plaza 9 de Julio, en inmediaciones de Caseros y Buenos Aires, donde músicos salteños se sumaron a un homenaje abierto también a vecinos y turistas.

En diálogo con Aries, Juan Martín Leguizamón, uno de los hijos del Cuchi, explicó que la propuesta forma parte del proyecto “Septiembre es el Cuchi”, que desde el fin de semana viene desarrollando conciertos y distintas actividades culturales.

“Estamos haciendo una serenata donde van a participar un montón de músicos salteños y se va a sumar la gente que quiera, porque hay un micrófono abierto hasta la una y media de la tarde”, contó. La idea, es “sacar la música del Cuchi a la calle” para que pueda ser disfrutada por quienes circulan por el centro de la ciudad.

Las actividades continuarán este martes a las 20 con una presentación coral en un edificio de calle España al 900, donde también se realizará un brindis por los 109 años del músico salteño.

El miércoles se cerrará la programación con una nueva intervención musical en la vía pública, con participación de agrupaciones corales y vocales.

Juan Martín Leguizamón explicó además que la Fundación nació por iniciativa suya y de sus hermanos con el objetivo de construir un espacio colectivo dedicado a preservar no solo la música del Cuchi, sino también su aporte a la cultura popular del norte argentino.

Entre los principales proyectos se encuentra la creación de un archivo Cuchi Leguizamón, que funciona en el Archivo de la Provincia.

La familia aportó materiales propios para conformar la base de ese fondo documental y también invita a particulares a acercar documentos, partituras, fotografías u otros registros vinculados con el artista.

“Los materiales son recibidos, digitalizados y devueltos a sus dueños”, explicó Leguizamón, quien remarcó que el objetivo es evitar que ese patrimonio se pierda y ampliar progresivamente el archivo.

La Fundación también desarrolla tareas de restauración y digitalización junto a la Universidad Nacional de Salta, además de muestras, producciones audiovisuales y actividades culturales en Salta y otras provincias.

“Nos ocupamos de la cultura popular en cada lugar al que vamos”, resumió Juan Martín.

El homenaje busca mantener viva una obra que forma parte central de la identidad cultural salteña y acercarla a nuevas generaciones a través de conciertos, archivos, muestras y actividades abiertas a la comunidad.