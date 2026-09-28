Abrió el Concurso Literario Provincial con premios de hasta $1,5 millones

Salta abrió nuevas convocatorias destinadas a escritores, editoriales, investigadores y colectivos vinculados con la producción cultural.

Por un lado, el Concurso Literario Provincial 2026 premiará obras inéditas y sumará este año una categoría para adaptar textos de autores salteños al formato audiovisual.

Al respecto, el subsecretario de Gestión Cultural de la Provincia, Miguel Dallacaminá, explicó en Aries que una de las novedades del concurso es el Primer Premio de Guión Adaptado. “Lo que busca es que distintos autores puedan crear un guion que sea de una obra original salteña, de un autor salteño. Con este proyecto, ese texto, ese guion, puede llegar a convertirse en un cortometraje”, señaló.

La propuesta apunta también a generar nuevas formas de acercarse a la producción literaria local. “La idea es hacer un puente entre el cine audiovisual y también la literatura, y a su vez que se vuelvan a leer esos clásicos, por ejemplo, de quién adapte un cuento de Dávalos”, indicó.

La convocatoria al Concurso Literario Provincial 2026 abrió el 21 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 28 de octubre. La participación es libre y gratuita y contempla premios económicos, publicaciones, tutorías y menciones.

Entre las categorías se encuentra el Gran Premio de las Letras de Salta, destinado a quienes ya obtuvieron un primer premio. El reconocimiento contempla $1.500.000 y la publicación de la obra ganadora. También habrá primeros premios en Cuentos e Historieta, con la publicación de las obras seleccionadas, y el Premio “Óscar Montenegro” de Literatura Infantojuvenil. En tanto, el nuevo Primer Premio de Guión Adaptado otorgará $1.000.000 y un cupo en el laboratorio de guion de IDEA 2027.

El funcionario remarcó que el acompañamiento no termina con la publicación, sino que también apunta a que las obras puedan circular fuera de la provincia. Mencionó la participación en la Feria del Libro de Buenos Aires y los vínculos con ferias de Santa Cruz de la Sierra, Antofagasta y Asunción, que permiten intercambios entre autores y publicaciones.

“Ese acompañamiento es casi igual de importante que imprimir, que es lo más oneroso, pero el acompañamiento y la vitalidad que propone la circulación de la obra es fundamental para un escritor”, detalló.

Fondo Editorial

En paralelo, se presentó el Fondo Editorial de la Provincia de Salta 2026, una convocatoria con características diferentes. “El Fondo Editorial es para la otra pata de la literatura, se presentan proyectos que lo puede presentar una editorial, un grupo de escritores, un municipio, un colectivo artístico”, diferenció Dallacaminá.

El Fondo Editorial contempla cuatro líneas: Reediciones y Rescate Patrimonial; Investigaciones y Ensayos; Palabra Originaria, destinada a autores y comunidades de pueblos originarios y con posibilidad de ediciones bilingües o multilingües; y Arte y Memoria Visual Local, para proyectos relacionados con artistas y el patrimonio visual salteño.

Según explicó Dallacaminá, la herramienta permite recuperar textos que dejaron de circular, pero también acompañar otras producciones. “Revisiones de textos de clásicos que ya no están en circulación, de distintos libros salteños, también es para eso el Fondo Editorial. O también investigaciones, textos más teóricos, académicos, que tengan que ver con el patrimonio estructural de Salta, con las artes de Salta”, detalló.

La convocatoria estará abierta del 28 de septiembre al 28 de octubre de 2026. La evaluación se realizará del 29 de octubre al 27 de noviembre, los proyectos seleccionados se publicarán el 30 de noviembre y el acto de premiación tendrá lugar en enero de 2027.