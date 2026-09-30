El Vaticano declaró culpable de abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela

El Vaticano informó que dos tribunales eclesiásticos declararon culpable de abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), luego de concluir un proceso desarrollado en primera instancia y apelación.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación alcanzaron la “certeza moral” sobre la responsabilidad de Buela por múltiples conductas alcanzadas por el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico, referido a delitos contra la moral sexual. Buela murió en Génova en 2023.

De acuerdo con la misma fuente, el sacerdote había sido denunciado por abuso sexual por cerca de veinte seminaristas, en acusaciones que comenzaron a conocerse durante la década del 2000. La resolución fue difundida mediante un comunicado firmado por autoridades del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

En el documento, citado por Noticias Argentinas, el Vaticano señaló que la decisión busca “contribuir al restablecimiento de la verdad” y constituir “un acto de justicia hacia quienes han sufrido daños” por la conducta del sacerdote.

Buela había fundado el Instituto del Verbo Encarnado en Argentina en 1984. Tras las denuncias, la Santa Sede avanzó con una investigación y dispuso su suspensión. El sacerdote negó las acusaciones y presentó una defensa en la que sostuvo que existía una conspiración en su contra, argumento que finalmente no fue considerado creíble por la investigación eclesiástica.