Trump y la IA: "Jamás frenaré el avance tecnológico"

El mandatario estadounidense despejó cualquier duda sobre el rumbo de su administración al rechazar de plano los llamados a ralentizar el desarrollo tecnológico, calificando el fenómeno actual como una revolución llamada a superar el impacto histórico de la era industrial.

Durante la presentación de la plataforma America.gov —una herramienta diseñada para agilizar desde la solicitud de pasaportes hasta la validación de ciudadanía en un solo click—, el líder republicano defendió su postura de no poner trabas al sector, horas antes de mantener un almuerzo en la Casa Blanca con los principales pesos pesados de la industria, como Elon Musk, Jensen Huang, Jeff Bezos y Satya Nadella.

Mientras el Congreso reclama mayores controles y persisten las advertencias sobre los riesgos existenciales planteados por figuras dimisionarias del ecosistema tecnológico, la Casa Blanca apuesta por rebautizar el concepto como "superinteligencia" y acelerar la construcción de centros de datos bajo la premisa de que ceder terreno frente a China en esta contienda significaría perder el dominio geopolítico absoluto del futuro.

(Con información de Clarín)