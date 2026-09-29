Tensión por Malvinas: denuncian vuelos no autorizados hacia Chile

El Gobierno nacional denunció la realización de vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, operados por una empresa británica, y anunció el inicio de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

La decisión fue comunicada este lunes 28 de septiembre por la Oficina del Presidente, que identificó a la compañía Thales UK Limited como responsable de las operaciones detectadas.

Según la información oficial, los vuelos fueron realizados mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas y sin contar con autorización de las autoridades argentinas.

Ante esta situación, el presidente Javier Milei ordenó que los organismos correspondientes avancen de manera urgente con los procedimientos administrativos para aplicar sanciones, además de las denuncias penales y las gestiones diplomáticas derivadas del caso.

La operación aérea estuvo vinculada con la llegada a Punta Arenas de una delegación empresarial procedente de las islas, en momentos en que empresarios chilenos y malvinenses participan de un encuentro destinado a profundizar los vínculos comerciales.

El denominado Punta Arenas Business Showroom reúne durante este lunes y martes a representantes empresariales de ambos territorios y busca desarrollar nuevos negocios, además de avanzar en una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

La iniciativa podría convertir nuevamente al sur de Chile en un punto estratégico para el abastecimiento de las islas, con productos frescos, materiales de construcción, maquinaria, repuestos y otros bienes.

El episodio se suma a una nueva escalada entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas.

En el mismo comunicado, el Gobierno confirmó que inició el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar impedir la explotación hidrocarburífera británica en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente mediante el proyecto Sea Lion.

La Casa Rosada advirtió que, si el Reino Unido no responde al requerimiento argentino dentro del plazo establecido, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas destinadas a preservar los derechos soberanos argentinos sobre la Plataforma Continental.

El Ejecutivo también rechazó la posición británica posterior al discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reafirmó que el referéndum realizado en las islas en 2013 no modifica la existencia de la controversia de soberanía reconocida internacionalmente.

De esta manera, el conflicto por Malvinas vuelve a sumar tensión en tres dimensiones simultáneas: la conectividad aérea y comercial con Chile, la explotación de hidrocarburos y la disputa diplomática con el Reino Unido.