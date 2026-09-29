El ausentismo amenaza con reescribir el tablero electoral en Brasil

El fantasma de la inasistencia ciudadana vuelve a acechar a los comicios brasileños tras registrar una escalada sostenida que pasó del 16,7% en 2006 al 20,9% en 2022, una tendencia implacable que desafía incluso el incremento generalizado en el nivel educativo del país.

Aquellas cifras de la última primera vuelta no fueron un dato menor: sirvieron para dinamitar las proyecciones de las encuestadoras, que anticipaban una ventaja holgada de catorce puntos para Lula que luego se redujo a poco más de cinco en el escrutinio real.

Lejos de distribuirse de forma homogénea, la reticencia a concurrir a los centros de votación muerde con más fuerza entre los sectores de menor instrucción y los adultos mayores de sesenta años, un bastión histórico del actual mandatario, mientras que el electorado independiente encabeza las estadísticas del desinterés absoluto.

Con un padrón donde las mujeres superan la mitad del total y una brecha de género que también se refleja en las ausencias, el verdadero pulso de la democracia brasileña se jugará en los márgenes de quienes decidan, o no, aparecer en las urnas el día clave.

(Con información Ámbito)