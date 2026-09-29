Comienza el juicio contra el cardiólogo denunciado por Constanza Lee: “Espero que lo condenen y vivir en paz”

Después de un recorrido judicial de seis años, este jueves 1 de octubre comenzará el juicio contra Javier Fernández, cardiólogo y exmarido de Constanza Lee, en una causa por abuso sexual. A pocas horas del inicio del debate, Lee habló en N&N por Aries sobre el miedo, la incertidumbre y su expectativa de poder cerrar una etapa de su vida.

“Estoy muy, muy, muy nerviosa, muy ansiosa, con mucha incertidumbre”, reconoció. A medida que se acerca la fecha que esperó durante años, aseguró que el sentimiento predominante es otro: “Ahora que es el jueves, que faltan dos nomás, es miedo. Me abruma el miedo”.

Lee destacó el acompañamiento que recibió de mujeres, hombres, amigos y personas que incluso no la conocen, aunque señaló que esa contención no elimina la incertidumbre frente al resultado judicial.

“Hasta que no esté el fallo del juez, yo sé que no puedo tener esa certeza. Realmente quiero y deseo que se lo condene y poder vivir en paz, pasar a ese famoso dar vuelta la página y vivir otra etapa de mi vida”, expresó.

Una denuncia que comenzó en 2020

Durante la entrevista, Lee reconstruyó también el camino que, según relató, debió atravesar para conseguir que la causa llegara a juicio.

Afirmó que realizó una primera denuncia en 2020 ante el fiscal penal de Rosario de Lerma Federico Jovanovics y aseguró que aquella presentación “quedó guardada en un cajón” y no llegó inicialmente a la unidad especializada.

En 2021 volvió a denunciar, esta vez asesorada por el Polo de la Mujer. Según explicó, recién fue convocada a declarar ante la UDIS en 2023, tres años después de aquella primera presentación.

La denunciante sostuvo además que la causa fue archivada en marzo de 2024 por falta de pruebas vinculadas a una pericia psicológica que no había podido realizar y que debió solicitar personalmente su reapertura.

“A puño y letra tuve que solicitar que se reabriera”, recordó.

“Espero empezar una nueva vida”

Lee señaló que durante esta semana conoció personalmente al fiscal Federico Obeid, quien intervendrá por el Ministerio Público Fiscal en el juicio. El debate estará a cargo del juez Eduardo Sangari.

Según el cronograma mencionado durante la entrevista, el juicio comenzará este jueves 1 de octubre y las declaraciones testimoniales se extenderían hasta el 7. Para los días 8 y 9 están previstos, de acuerdo con lo informado, los alegatos y la sentencia.

Para Constanza Lee, el inicio del debate representa también la posibilidad de intentar cerrar una etapa marcada por la denuncia y el proceso judicial.

“Espero empezar una nueva vida. Vivir sin miedo”, afirmó.