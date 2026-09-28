La extrema derecha conquista por primera vez un grupo propio en el Senado francés

La maquinaria de Agrupación Nacional ha roto una de las últimas fronteras que le quedaban por dominar en el complejo mapa legislativo del país. Tras las elecciones parciales celebradas para renovar parte de los escaños de la Cámara alta, el partido liderado por Marine Le Pen multiplicó su presencia con más de una decena de senadores, pulverizando el techo de cristal histórico que limitaba su influencia institucional a la Asamblea Nacional y consolidando un anhelado bloque parlamentario propio.

Este avance meteórico en el Senado no hace más que capitalizar la inercia triunfal cosechada en los comicios municipales previos —con especial fuerza en el arco mediterráneo— y proyecta una sombra de indiscutible optimismo sobre las aspiraciones presidenciales de su máxima lideresa. Para la dirigencia soberanista, el resultado trasciende la simple aritmética electoral: se trata de una implantación territorial definitiva que penetra de lleno en los reductos del poder local francés, históricamente blindados frente a su discurso.

Mientras tanto, el resto del espectro político procesa los daños de una noche de contrastes. La derecha tradicional y sus socios centristas lograron capear el temporal manteniendo el control numérico de la cámara, aunque con un desgaste evidente en sus márgenes, al tiempo que el bloque socialista conservaba su peso específico como segunda fuerza de la cámara alta.

En el flanco izquierdo, la irrupción de La Francia Insumisa —con la histórica obtención de su primer escaño senatorial de la mano de Gabriel Amard en la circunscripción de Ródano— abrió una rendija de esperanza que Jean-Luc Mélenchon no tardó en calificar como un augurio favorable de cara al horizonte de 2027. Con el terreno removido y la dinámica de bloques completamente alterada, la carrera hacia el Elíseo entra oficialmente en su recta de máxima tensión.

(Con información de Ámbito)