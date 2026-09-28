Más de cuarenta municipios aceleran la limpieza de canales para mitigar el impacto de las lluvias

Ante la urgencia de anticiparse a los periodos de precipitaciones intensas, la mayoría de los municipios de la provincia puso en marcha un plan integral de limpieza y mantenimiento de canales colectores y desagües pluviales.

La estrategia, articulada a través de la Jefatura de Gabinete mediante la Secretaría del Interior, busca cumplir con un riguroso cronograma que tiene como fecha límite el mes de octubre, garantizando que los conductos urbanos se encuentren completamente libres de obstrucciones para facilitar el escurrimiento rápido del agua.

Con obras ya desplegadas en más de cuarenta comunas —incluyendo localidades como Metán, El Galpón, El Tala, Cerrillos y Chicoana—, el operativo busca blindar la infraestructura urbana frente a posibles escenarios críticos, complementando las grandes obras de ingeniería hidráulica supervisadas por la Provincia y la labor preventiva del Comité de Emergencia Climática.