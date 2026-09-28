Realizarán una colecta de sangre durante dos días en la UNSa

El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará durante dos días en la Universidad Nacional de Salta, donde recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor.

La colecta se hará en el acceso principal de esa casa de altos estudios, sobre avenida Bolivia, el martes 29, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 30, de 14 a 17.30. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.

En esa línea, el organismo recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.

Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12. Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.

Por otro lado, personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

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