Semana de la Pizza en el Mercado San Miguel con promociones desde $7.000

Desde este lunes y hasta el sábado 3 de octubre, los locales gastronómicos del Mercado San Miguel ofrecerán promociones especiales como parte de la “Semana de la Pizza”, tanto en Ituzaingó 134 como en 20 de Febrero 37.

Una de las alternativas más económicas es la media pizza muzzarella con un vaso de gaseosa por $7.000. La media pizza especial con bebida cuesta $9.000, mientras que también se podrá conseguir una pizza muzzarella con dos vasos de jugo por el mismo precio.

Entre los combos para compartir, una pizza grande de muzzarella acompañada por una gaseosa de 1,5 litros tendrá un valor de $15.000. También se ofrecerá una pizza especial grande con gaseosa por $25.000.

Los precios de las pizzas enteras varían según la variedad. La muzzarella costará entre $14.000 y $16.000; la napolitana, $17.000; y la especial con jamón, $18.000.

Otra de las alternativas disponibles durante la semana será la pizza con papas y huevo, que tendrá un precio de $20.000.

Las promociones estarán vigentes durante seis días en ambas sedes del Mercado San Miguel y forman parte de una propuesta conjunta con los locales gastronómicos para ofrecer distintas alternativas durante la semana.