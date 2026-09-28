El Gobierno enviará al Congreso seis tratados para blindar el acuerdo comercial con EEUU

En los despachos oficiales ya se encuentran en trámite los expedientes para remitir al Parlamento un paquete de seis convenios internacionales estratégicos en materia de patentes, marcas, diseños industriales y señales satelitales.

Con la intención inicial de que el debate comience por la Cámara de Diputados, la Casa Rosada busca blindar los puntos del entendimiento que no dependen de decretos administrativos, estructurando un cronograma de votación que tiene como horizonte el año 2027.

Esta estrategia de avance gradual incluye desde la adhesión al Protocolo de Madrid y el Tratado de Budapest hasta el Convenio de Bruselas, abarcando estándares globales destinados a unificar los registros y la protección de la propiedad intelectual según las exigencias del socio norteamericano.

Mientras el Ejecutivo avanza en paralelo con la sanción definitiva de otros instrumentos clave —como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes que ya cuenta con media sanción—, el único apartado que permanecerá en pausa temporal es el vinculado al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su revisión de 1991.

Este último punto continuará en revisión hasta que se logren consensos internos sobre la reforma de la Ley de Semillas, evidenciando que, aun con las urgencias de la agenda geopolítica y comercial, el Gobierno busca modular los tiempos políticos para evitar frentes de conflicto en el recinto.

(Con información de TN)