Eliana Bruno se apartó de la conducción de LLA en Salta, pero ratificó su apoyo a Milei





La diputada nacional Eliana Bruno confirmó que se apartó de la conducción de La Libertad Avanza en Salta, pero aclaró que continuará dentro del espacio y alineada con el proyecto político del presidente Javier Milei.

En diálogo con Aries, la legisladora explicó que su decisión no implica una ruptura con La Libertad Avanza a nivel nacional.

“Yo no me voy a ir de La Libertad Avanza. Si ellos quieren que me vaya, están muy equivocados. Yo lo único que hice fue apartarme de la conducción de Salta”, afirmó.

Bruno cuestionó con dureza el funcionamiento interno del espacio en la provincia y señaló directamente a la senadora Emilia Orozco como la principal referente de la conducción local.

Afirmó que quien maneja actualmente La Libertad Avanza en Salta, respondió: “Hoy en día lo maneja Orozco directamente”.

La diputada sostuvo que durante los últimos años acumuló diferencias con la conducción provincial y aseguró que decidió hacerlas públicas porque la situación ya no era sostenible.

“Está todo tan roto en La Libertad Avanza Salta, aunque quieran mostrar lo contrario”, sostuvo. También afirmó que desde 2023 encontraba trabas para desarrollar actividades y que debía pedir autorización para distintas acciones políticas.

“Nación es totalmente diferente”

Bruno hizo una diferenciación explícita entre el funcionamiento partidario en Salta y su experiencia dentro del espacio nacional.

“Nación es otro clima, se trabaja súper bien, no te ningunean, no te tratan mal, te enseñan, te ayudan un montón. Es totalmente diferente la historia”, afirmó.

En ese marco, dejó en claro que seguirá trabajando políticamente para La Libertad Avanza.

En cuanto a qué espacio acompañará en las próximas elecciones, respondió: “Yo para La Libertad Avanza”. “Por supuesto”, afirmando que seguirá trabajando para el partido.

Críticas a Orozco y Olmedo

Bruno también expresó su decepción con Emilia Orozco y Alfredo Olmedo.

Sobre la senadora nacional, afirmó que su experiencia política con ella fue negativa y cuestionó la falta de diálogo. Respecto de Olmedo, sostuvo que la decepción fue mayor por la relación previa que mantenían ambas familias y porque, según señaló, conocía desde 2023 los problemas internos que atravesaba el espacio.

“Políticamente, súper decepcionada”, dijo sobre Orozco. Y sobre Olmedo agregó que su responsabilidad estuvo en “permitir cosas” que, según Bruno, derivaron en destratos y conflictos internos.

Pese a esas diferencias, la diputada nacional insistió en que su alejamiento es únicamente de la conducción provincial.

“No me voy a ir de La Libertad Avanza”, remarcó.