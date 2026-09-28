El exministro Martín de los Ríos asumió como director en YPF

El diputado provincial desde 2015 a 2019 y exministro de la Producción durante toda la gestión de Gustavo Sáenz fue designado director clase D de YPF. El cargo que ocupa es rotativo y el mismo cargo ya ostentaron anteriormente los exdiputado nacionales Javier David y Pablo Kosiner.

De Los Ríos representa a los tenedores de acciones Clase D, que eligen a 11 de los integrantes del órgano directivo. Al ser el Estado el socio mayoritario de esta clase, es quien propone y distribuye los asientos de manera federal y rotativa

En la práctica, los lugares de la Clase D se distribuyen entre directores de la gestión nacional, especialistas corporativos independientes y mandatos provinciales. Las provincias petroleras más grandes suelen tener sillas fijas, mientras que provincias como Salta (de donde proviene Martín de los Ríos) o Catamarca rotan su participación en estos puestos.

De los Ríos ingresó bajo la condición de director independiente. Esto implica que, legalmente, debe ejercer sus funciones velando por los intereses globales de la corporación y de todos sus accionistas, sin dependencia técnica o ejecutiva directa del día a día del Gobierno.A diferencia de la Clase D, la Clase A pertenece exclusivamente al Estado Nacional y cuenta con una sola silla en el Directorio, la cual posee la llamada "Acción de Oro" (derecho a veto en decisiones estratégicas de soberanía).