La confianza en el Gobierno de Milei toca su piso histórico

El último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó al Índice de Confianza en el Gobierno en 1,94 puntos, lo que representa una contracción mensual del 5,9% y lo empuja a igualar el registro más bajo de toda la gestión, un mínimo histórico que ya se había palpado previamente en momentos de máxima tensión macroeconómica.

Si bien la serie había conseguido atenuar la velocidad de su caída tras el abrupto desplome concentrado en el primer semestre del año, el indicador acumula ya un retroceso superior al 20% desde el cierre del período anterior. Esta erosión institucional coincide con una semana especialmente compleja en el terreno de los datos duros, marcada por el reporte oficial que confirmó un freno en la actividad industrial y niveles de pobreza que obligan a recalcular el humor social.

Al desgranar los componentes que estructuran el índice, la fatiga ciudadana se extiende por todos los frentes analíticos de la gestión, aunque con epicentro en la percepción de interés general y la evaluación global de las políticas públicas, mientras que el atributo de la honestidad preserva su lugar como el pilar mejor puntuado pese a sufrir mermas generalizadas.

Las fisuras en el respaldo también se evidencian con nitidez en el mapa demográfico y geográfico: mientras que el apoyo se retrae con mayor fuerza entre las mujeres y en los centros urbanos densamente poblados del conurbano bonaerense, las expectativas a mediano plazo actúan como el último dique de contención del oficialismo.

El contraste es absoluto entre quienes visualizan un horizonte de recuperación económica y aquellos que proyectan un escenario de deterioro, confirmando que la paciencia social opera hoy como una variable tan volátil como determinante para el devenir político de los próximos meses.

(Con información de Cronista)