Máximo aseguró que CFK tiene la voluntad de competir en 2027

En una jugada que sacude los cimientos políticos internos, Máximo Kirchner confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene firme la voluntad de postularse a la primera magistratura, interpretando su actual ofensiva legal ante los organismos internacionales como una señal inequívoca de su vocación competitiva.

Para el líder de La Cámpora, la ofensiva jurídica impulsada por su defensa para anular la inhabilitación perpetua no solo busca restituir sus derechos civiles, sino que subsana lo que califica como una seria distorsión democrática que priva a millones de ciudadanos de elegir a su principal representante.

Sin rodeos, el diputado advirtió que la ausencia de la exmandataria en las boletas le resta potencia electoral a todo el espacio, recordando que su figura ostenta un historial de contundencia institucional equiparable únicamente al de Juan Domingo Perón en la historia contemporánea del país.

Más allá de la proyección electoral, la reaparición del debate sobre el liderazgo de Cristina llega en un momento de profunda reconfiguración y tensiones soterradas dentro del Partido Justicialista. Al reconocer las fisuras que dividen al espacio entre el kirchnerismo, el kicillofismo y el ala más dialoguista de los gobernadores provinciales, Kirchner criticó con dureza los armados de tinte pragmático que avalan iniciativas oficialistas clave y reprochó la reticencia de los sectores internos a dirimir diferencias mediante elecciones primarias.

En paralelo, y al repasar los errores que condujeron a la derrota de 2023, el legislador admitió haber subestimado la capacidad de irrupción de Javier Milei, a quien reconoció la habilidad de capitalizar el profundo desencanto social generado por las administraciones precedentes, dejando abierta una pulseada política que promete tensar al máximo la temperatura de los próximos meses.

(Con información de Infobae)