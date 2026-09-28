La Justicia investiga el patrimonio de Adorni desde 1998

El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió ampliar por catorce años el alcance temporal de la causa que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, con el propósito de corroborar la coartada defensiva del matrimonio.

Frente a los requerimientos judiciales, la defensa había sostenido que el capital utilizado para adquirir bitcoins a partir de 2014 no provenía de la función pública, sino de un ahorro familiar consolidado desde finales de los años noventa mediante el ejercicio profesional de ambos.

Para constatar la veracidad de este relato, el expediente abarca ahora el historial completo de los cónyuges desde que alcanzaron la mayoría de edad, ordenando una batería de medidas que incluyen informes de historia laboral, registros de propiedad inmobiliaria y automotor, antecedentes societarios y el levantamiento histórico del secreto fiscal ante los organismos de recaudación, además de la revisión exhaustiva de las operaciones de compra de divisa extranjera durante la vigencia del cepo cambiario.

El núcleo de la controversia recae sobre las explicaciones financieras esgrimidas por el exfuncionario para justificar una tenencia cercana a los 600.000 dólares, los cuales habrían sido obtenidos mediante la liquidación de criptomonedas operadas entre 2014 y 2018.

Para certificar esta versión, el equipo legal de Adorni depositó en manos de la justicia las claves secretas de ocho direcciones de criptoactivos resguardadas en un sobre lacrado ante escribano público. Ante este escenario, el fiscal convocó a un procedimiento técnico en el que la defensa, auxiliada por un perito de parte y bajo la supervisión de la Policía Federal, deberá validar criptográficamente el contenido de las billeteras virtuales mediante una inspección vigilada que será íntegramente registrada, marcando un hito en la investigación de activos digitales dentro de los tribunales federales.

(Con información de La Nación)