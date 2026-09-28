Privatización de Enarsa: el Gobierno autorizó vender sus acciones en tres centrales térmicas

El Gobierno nacional avanzó con la segunda etapa de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y autorizó la venta de sus participaciones accionarias en tres empresas generadoras de energía eléctrica.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1107/2026 (DECTO-2026-1107-APN-PTE), firmado el 25 de septiembre y publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El decreto autoriza la venta de la totalidad de las acciones que Enarsa posee en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., equivalentes al 65,01% del capital, y en Termoeléctrica José de San Martín S.A., donde controla el 68,83%.

Ambas participaciones deberán venderse mediante licitaciones públicas de alcance nacional e internacional, bajo la órbita del Ministerio de Economía y con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La privatización también alcanzará a Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., aunque en este caso la venta se concretará una vez que Enarsa formalice su incorporación como accionista tras la liquidación del fideicomiso correspondiente. Recién después podrán ofrecerse esas acciones mediante otra licitación pública nacional e internacional.

El proceso forma parte de la privatización total de Enarsa autorizada previamente por el Decreto 286/2025, en el marco de la Ley Bases. El nuevo decreto aclara que no habrá un Programa de Propiedad Participada, aunque deberán respetarse los derechos de preferencia que poseen los restantes accionistas de las compañías.