Salta quedó quinta en la Copa Robótica Educabot entre 48 equipos de todo el país

Dos escuelas salteñas llegaron a la final nacional en Neuquén, que reunió a 240 estudiantes y equipos de todo el país.
Educación27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta alcanzó el quinto lugar en la clasificación general de la Copa Robótica Educabot 2026, cuya final nacional se disputó el 25 y 26 de septiembre en Neuquén. 

La provincia estuvo representada por dos equipos: EcoSIC, del Colegio San Isidro N° 8228, y SYNCHRO, de la Escuela de Educación Técnica Dr. Alberto Einstein EX N° 5138. Ambos habían logrado su lugar luego de superar la instancia provincial. 

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La definición reunió a 48 equipos y 240 estudiantes de entre 15 y 18 años. En total, la edición 2026 convocó a más de 15 mil alumnos de 1.386 escuelas de todo el país. 

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La competencia estuvo centrada este año en la energía eólica y propuso desafíos de robótica, programación e inteligencia artificial. Durante la final, los participantes debieron diseñar, programar y optimizar sus proyectos. 

El primer puesto fue para Sanjobits101, de Santa Fe, que además clasificó al FIRST Global Challenge 2027. Mendoza quedó segunda y Formosa completó el podio. Los tres primeros equipos recibieron en conjunto $100 millones en tecnología educativa

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