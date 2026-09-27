Salta quedó quinta en la Copa Robótica Educabot entre 48 equipos de todo el país

Salta alcanzó el quinto lugar en la clasificación general de la Copa Robótica Educabot 2026, cuya final nacional se disputó el 25 y 26 de septiembre en Neuquén.

La provincia estuvo representada por dos equipos: EcoSIC, del Colegio San Isidro N° 8228, y SYNCHRO, de la Escuela de Educación Técnica Dr. Alberto Einstein EX N° 5138. Ambos habían logrado su lugar luego de superar la instancia provincial.

La definición reunió a 48 equipos y 240 estudiantes de entre 15 y 18 años. En total, la edición 2026 convocó a más de 15 mil alumnos de 1.386 escuelas de todo el país.

La competencia estuvo centrada este año en la energía eólica y propuso desafíos de robótica, programación e inteligencia artificial. Durante la final, los participantes debieron diseñar, programar y optimizar sus proyectos.

El primer puesto fue para Sanjobits101, de Santa Fe, que además clasificó al FIRST Global Challenge 2027. Mendoza quedó segunda y Formosa completó el podio. Los tres primeros equipos recibieron en conjunto $100 millones en tecnología educativa.