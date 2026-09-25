Arte, diseño digital y videojuegos: la Escuela Tomás Cabrera se reinventa a 75 años de su creación

La Escuela Superior de Bellas Artes Tomás Cabrera IES 6002 cumple 75 años y el aniversario permite recorrer una historia que comenzó como talleres hasta consolidarse como propuesta de formación profesional.

“Primero fue autorizada para dar talleres a los que podía acudir cualquier ciudadano, talleres de arte, y al año siguiente, le dieron la autorización para que se convierta en profesorado”, relató la actual rectora de la institución, Ana Graciela Panozzo Zenere, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Para la rectora, aquel crecimiento también definió una característica que la institución conserva hasta la actualidad, la convivencia entre la enseñanza y la producción artística. Actualmente, la Tomás Cabrera cuenta con alrededor de 1.300 estudiantes, incluyendo los anexos, y comparte el edificio ubicado en barrio El Huaico con el Bachillerato Artístico.

En estos 75 años, la oferta también se amplió más allá del profesorado, acompañando el desarrollo tecnológico y social.

“No solo tenemos el profesorado, actualmente está la carrera de la Tecnicatura en Diseño Gráfico, la Tecnicatura en Indumentaria y Diseño Textil y la Tecnicatura en Videojuegos, que la acabamos de inaugurar. Dentro del profesorado, las materias se van aggiornando con el impacto de la tecnología también”, señaló la rectora.

Panozzo Zenere destacó además el significado que tuvo para la comunidad educativa contar con un edificio propio. La mudanza se convirtió incluso en una fecha que recuerdan cada año con actividades entre cátedras y una kermés, una propuesta que también busca acercar a los estudiantes a experiencias de microemprendimiento.