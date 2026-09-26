Murió el hombre que había sido quemado tras una discusión en Orán

El hombre de 34 años que permanecía internado con graves quemaduras tras un violento episodio ocurrido en la ciudad de Orán falleció, según informó este sábado el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El hecho ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre, en la intersección de las calles Moro Díaz y Zárate. La víctima había sido encontrada con importantes quemaduras en la parte superior del cuerpo y fue trasladada al hospital local, donde quedó alojada en terapia intensiva.

La investigación sostiene de manera provisoria que el hombre se encontraba junto a una mujer de 29 años y que, luego de una discusión, ella lo habría rociado con alcohol y prendido fuego. Las lesiones alcanzaron el rostro, cuello, hombros, tórax y manos.

La sospechosa fue detenida y originalmente imputada por tentativa de homicidio simple. La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, había solicitado que permaneciera privada de su libertad mientras avanzaban las medidas investigativas.

Con el fallecimiento de la víctima, la causa suma ahora un elemento determinante para la investigación y corresponderá a la Fiscalía definir las consecuencias sobre la calificación legal atribuida a la acusada.

Personal de la Unidad UGAP Orán y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajó desde el inicio en el relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido.