La oranense que sueña va por la medalla: Selena Ibarra ganó sus dos combates en los ODESUR

La representante de la Selección Argentina debutó este viernes con una gran victoria ante la brasileña Cailene Ramos, a quien derrotó por 6-5, en un combate cerrado y de mucha intensidad.

Pero Selena volvió a salir al tatami y repitió la victoria. En su segundo combate de la jornada derrotó a Renata Gómez, de Bolivia, por 4-3.

🇦🇷 Dos combates, dos victorias para la salteña.

La competencia de Kumite se desarrolla mediante el sistema de grupos o round robin, por lo que Selena todavía debe completar la etapa clasificatoria. Los resultados de todos los combates de su zona serán determinantes para establecer quiénes avanzan a la instancia decisiva.

La salteña compite en la categoría Kumite Individual Femenino +68 kg, cuya jornada clasificatoria se desarrolla durante la mañana y tiene previstas las definiciones para la tarde.

EN BUSCA DE UNA MEDALLA

Con dos triunfos consecutivos, Selena Ibarra mantiene intacta la ilusión de pelear por una medalla de oro o plata en los ODESUR.

La karateca salteña forma parte de la delegación argentina junto a Mariana Saldaño, otra representante de nuestra provincia en el karate de los Juegos Suramericanos. Ambas fueron convocadas para representar al país en Santa Fe 2026.

Ahora resta esperar el cierre de la fase de grupos para conocer la posición final de Selena y su camino hacia las medallas.