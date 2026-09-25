Milagros D’Amico terminó cuarta en la 4x100 femenina de los ODESUR

La atleta salteña Milagros D’Amico volvió a representar a la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este viernes fue protagonista de la final del relevo 4x100 metros femenino.

La prueba se disputó desde las 10:15 en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti, en Santa Fe, dentro de la última jornada del atletismo de los Juegos.

El equipo argentino completó la carrera en el cuarto puesto, quedando fuera del podio. La clasificación quedó encabezada por Colombia, que se quedó con la medalla de oro, mientras que Chile obtuvo la plata y Brasil consiguió el bronce.

Más allá del resultado de la 4x100 femenina, la participación de Milagros D’Amico en Santa Fe 2026 ya había dejado una medalla para la atleta salteña.

El martes, D’Amico integró la posta mixta 4x100 argentina junto a Lucas Villegas, Tomás Mondino y Guillermina Cossio. El equipo nacional terminó segundo con un tiempo de 42s22 y consiguió la medalla de plata.

La actuación de la salteña en los ODESUR queda así marcada por una medalla de plata y un cuarto puesto en las pruebas de relevos en las que representó a la Argentina.

Para D’Amico, además, se trata de otra experiencia importante con la camiseta nacional en una competencia continental, compartiendo pista con algunas de las principales velocistas de Sudamérica.

Milagros D’Amico volvió a llevar a Salta al escenario internacional y cerró su participación en los relevos de Santa Fe 2026 con una medalla de plata y un cuarto puesto.