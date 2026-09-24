ONU: Netanyahu tilda de "cobardes" a las delegaciones que abandonaron la sala

El cónclave internacional vivió momentos de alta fricción cuando decenas de representantes diplomáticos optaron por vaciar sus butacas e ignorar el llamado a la sesión en señal de protesta coordinada contra la ofensiva en Gaza, un despliegue de rechazo que el mandatario respondió con desdén desde el estrado al tildar públicamente de "cobardes morales" a quienes abandonaron el recinto.

Lejos de matizar su postura, el líder israelí concentró sus críticas en potencias europeas como Gran Bretaña y Francia por cuestionar la expansión de los asentamientos en Cisjordania, desacreditó las denuncias por crímenes de guerra al calificarlas como falsedades y ratificó su ofensiva contra Irán, agradeciendo el respaldo político de la administración estadounidense.

El discurso también sirvió para ajustar cuentas en el plano doméstico e internacional al fustigar duramente al alcalde de Nueva York por sus cuestionamientos judiciales, en una intervención con fuerte repercusión electoral que expuso una vez más el profundo abismo entre la estrategia militar de Tel Aviv y el creciente aislamiento diplomático del Estado sionista ante la comunidad global.

(Con información de La Nación)