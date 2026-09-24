Apartaron a Florencia Guerra Sodero de la delegación argentina por un mensaje antisemita

La Asociación Pádel Argentino (APA) decidió apartar preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional que disputará un torneo Panamericano e inició un procedimiento disciplinario en su contra.

Según informó TN, la medida se tomó luego de que la jugadora publicara en sus redes sociales un mensaje antisemita al anunciar su participación en la competencia. En el posteo, que luego fue eliminado, excluyó explícitamente a la comunidad judía con la frase: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

La APA expresó su “repudio categórico” y señaló que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con las normas que rigen la actividad.

Además de quedar fuera de la delegación, Guerra Sodero deberá afrontar un sumario disciplinario bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel, instancia en la que podrá ejercer su derecho de defensa.

La entidad remarcó además que representar a la Argentina implica una responsabilidad especial y sostuvo que quien vulnera esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional.