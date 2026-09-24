AFA confirmó que pidió a River donar el alquiler del Monumental por la despedida de Messi

En la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA en la que River Plate retornó tras varias sesiones de ausencia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le solicitó a la entidad de Núñez que no le cobren el alquiler del estadio Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La máxima autoridad del fútbol argentino solicitó de manera verbal y que con las horas quedó oficializado en el boletín, que ese canon sea donado a una entidad benéfica. El pedido fue de Tapia a Ignacio Villarroel, vicepresidente primero del club.

Cabe recordar que el pedido fue expuesto en la página web de la Liga Profesional, en un resumen de lo que dejó la reunión del Comité Ejecutivo.

"El presidente Tapia le solicitó a Villarroel que les transmita a las autoridades de su club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental a la Selección en el partido despedida de Lionel Messi, el 6 de octubre (dada la repercusión y magnitud mundial del evento) y donar ese canon a una entidad de beneficencia", reza en el sitio oficial.

Cabe recordar que el valor es de casi USD 500.000, y de momento no hubo respuesta por parte de River a la AFA.